Successo per la Campagna di Pasqua, Aslem ringrazia

Successo per la Campagna di Pasqua, Aslem ringrazia.

Grande soddisfazione di Aslem per l'esito della Campagna di Pasqua promossa lo scorso fine settimana nei supermercati di San Marino: “un successo – scrive l'Associazione – che ha visto l’esaurimento di tutti i prodotti già nella seconda giornata di postazioni per tutto il territorio”, ringraziando volontari, personale e punti vendita, la comunità sammarinese che “Nonostante il perdurare di questa difficile situazione – segnala Aslem - si è distinta per spirito solidale e immensa generosità”. I fondi raccolti – spiega la Presidente Patrizia Cavalli - saranno utilizzati per sostenere il progetto di ricerca del Prof. Massimo Dominici, riguardante l’utilizzo di Cellule CAR T nella lotta contro i tumori oncoematologici, e nell'arruolamento di nuovi donatori di midollo, promesse di Vita per tutti i malati in attesa di trapianto.”

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: