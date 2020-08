APPELLO Sums femminile: "Giovani, donne e coppie giovani sono i 3 gruppi sociali oggi più fragili: aiutiamoli" La Società di mutuo soccorso chiede un incontro al governo per affrontare le problematiche e presenta politiche e progetti

La Società mutuo soccorso femminile chiede un incontro ad una delegazione di governo per affrontare le problematiche dei gruppi sociali attualmente più deboli. Giovani, donne e giovani coppie sono tre gruppi sociali attualmente molto fragili. Lo sottolinea la Società femminile di mutuo soccorso, specificando che molto è dovuto al prolungarsi della crisi economica, aggravata dall'emergenza Covid-19. Per i giovani il mercato del lavoro è limitato, precario, scrivono, e con livelli retributivi a volte insufficienti. L'obiettivo prioritario dunque, è creare occupazione. Così come necessaria è una formazione specifica e ricorrente, e il contrasto all'emigrazione di laureati e diplomati, potenziandone l'impiego in territorio. Va inoltre fronteggiata la denatalità, aiutando le giovani coppie, col fisco amico, il quoziente familiare o altri criteri. Andrebbe poi favorito il lavoro di entrambi i coniugi, attivando forme di conciliazione tra le attività lavorative delle donne e gli impegni familiari, anche ricorrendo allo smart working. Va offerta una rete di servizi per l'infanzia e scolastici efficienti ed efficaci, elargire sussidi in base al numero dei figli, e per quanto riguarda le donne bisogna creare occupazione attraverso l'imprenditoria femminile e con politiche attive nella ricerca di occupazione. “Le nostre attese – conclude la Sums – non si limitano a segnalare le criticità, ma prospettano l'elaborazione di politiche e di progetti”.



