AASS Tariffa fissa o indicizzata: oggi ultimo giorno per scegliere Alle 14:00 il Segretario di Stato con delega AASS Teodoro Lonfernini terrà una conferenza stampa sul tema. In Italia, Arera, stima un calo per le bollette elettriche del 10,8%

Tariffa fissa o indicizzata? È il grande dubbio di numerosi cittadini e residenti di San Marino da quando l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici ha introdotto la possibilità di scegliere se passare alla tariffa fissa per luce e gas per tutto il 2024 o mantenere le vigenti tariffe indicizzate.

In generale le fisse, come spiegato dal direttore AASS Raoul Chiaruzzi, sono più alte di quelle indicizzate perché scontano il rischio maggiore per l'erogatore della materia prima. Quelle indicizzate invece vengono influenzate dall'andamento dei mercati energetici: se le tariffe scendono, diminuisce anche il prezzo indicizzato, se salgono aumenta. Oggi quindi ultimo giorno possibile per scegliere.

Proprio ieri in Italia l'Autorità per l'energia Arera è uscita con le stime sul primo trimestre 2024: le bollette elettriche saranno in calo del 10,8%, per gli utenti del mercato tutelato, con una spesa media del 50% in meno all'anno per la famiglia tipo.

