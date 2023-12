Tariffe fisse e indicizzate, il direttore AASS Raoul Chiaruzzi fa il punto sulla situazione

Nel servizio l'intervista a Raoul Chiaruzzi (Direttore AASS)

"La tariffa fissa, che è quella che stiamo proponendo, è quella che storicamente gli utenti di San Marino hanno sempre utilizzato - spiega Roaul Chiaruzzi, Direttore AASS - è quindi una tariffa con un prezzo determinato che non varia in funzione dell'andamento del mercato dei prezzi dell'energia. La tariffa indicizzata, che abbiamo per l'energia elettrica dal novembre dell'anno scorso e per il gas a partire dall'aprile di quest'anno, è invece influenzata dall'andamento dei mercati energetici: se le tariffe scendono, scende anche il prezzo indicizzato, se salgono aumenta il prezzo. È evidente che una tariffa indicizzata, nel caso in cui ci siano delle variazioni significative di prezzo, può portare anche ad un incremento significato della bolletta finale. In generale le tariffe fisse sono più alte di quelle indicizzate perché scontano rischio maggiore per chi eroga quella materia prima".

Chiaruzzi spiega anche il perché di queste tempistiche e l'impossibilità di prorogare la scadenza del 29 dicembre: "Non è possibile perché la vigenza della tariffa è a partire dal primo di gennaio, oltre il 29 dicembre quindi non possiamo andare per accettare adesioni. Dall'altra parte la determinazione della tariffa è stata fatta sulla base del periodo di apertura dell'offerta, comunque tutti gli utenti potranno nel mese di maggio accedere ad un ulteriore offerta".

