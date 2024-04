Primo maggio, tutto pronto per la festa della Csu. Lonfernini: "Momento di celebrazione, ma anche di riflessione"

“Il Primo Maggio non è solo un momento di celebrazione, ma anche di riflessione su quanto già ottenuto e sulle sfide che ancora ci aspettano”. Così il segretario al Lavoro Teodoro Lonfernini per la Festa dei Lavoratori. E ribadisce: “Viviamo in un momento di piena occupazione a San Marino, ma continuerò a sostenere politiche che promuovano la creazione di posti di lavoro stabili e sicuri, proteggano i diritti dei lavoratori e favoriscano un'economia più equa e inclusiva”. Infine il ringraziamento alle organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali per il lavoro svolto assieme. Sul tema anche Usl, con il segretario generale Francesca Busignani: “Mentre ricordiamo i diritti conquistati, non dobbiamo mai abbassare la guardia, perché il lavoro di un Sindacato – afferma – è essere in linea con l’evolversi delle dinamiche, vigilando anche su ciò che sta fuori dai radar dei dati fotografati ufficialmente”. La ricorrenza del primo maggio a San Marino viene celebrata con la tradizionale festa della Csu al Parco Ausa. Occasione per il sindacato unitario per ricordare gli obiettivi fondamentali, tra i quali la sottoscrizione in tempi brevi dell'accordo di Associazione con l'Ue, interventi concreti a supporto dei cittadini in maggiori difficoltà economica e sostegno alla maternità. Ma è anche un momento di festa per la comunità, con stand gastronomici, attività per bambini e soprattutto musica e balli: domani alle 15 si comincia con l'orchestra “La Nuova Romagna Folk” e si continua fin dopo cena con “Le sirene danzanti”. Stasera la pista è per i giovani con la musica moderna dell'evento “Outhside” che anticipa i festeggiamenti.