COVID 19 Terza dose: martedì 19 si riunisce la commissione vaccini dell'Iss Da domani in distribuzione all'Ospedale 500 tessere vaccinali per chi ha ricevuto la seconda dose, oppure la dose unica, entro il 3 ottobre scorso.

Nessun nuovo positivo e nessun guarito nelle ultime 24 ore a San Marino ma i casi attivi sono saliti a 36, dai 33 di venerdì scorso. Stabili i ricoveri: 1 in terapia intensiva e l'altro in isolamento. 34 i residenti positivi al covid seguiti a domicilio. Altrettanti sono in quarantena. Nella settimana dal 4 al 10 ottobre 13 guariti e 26 nuovi contagi su 848 tamponi, pari ad un tasso di positività del 3,07%.

L'Iss intanto rende noto che da domani saranno disponibili 500 nuove tessere vaccinali per coloro che hanno ricevuto la seconda dose, oppure la dose unica, entro il 3 ottobre scorso. Si potranno ritirare dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13, nell’atrio dell’Ospedale di Stato. Per martedì 19 ottobre, intanto, è in programma una riunione della commissione vaccini che si confronterà sul tema della terza dose per i sammarinesi. In Italia viene già somministrata agli over 60, agli immunodepressi e ai cosiddetti fragili.

Cresce intanto l'attesa per capire cosa succederà dopo il 15 ottobre, quando oltreconfine scade l'esenzione dal green pass per i sammarinesi vaccinati Sputnik. Mentre a San Marino si spera in una proroga in Italia scatterà l'obbligo del certificato per tutti i lavoratori; si stima siano almeno 4 milioni quelli non vaccinati che dunque dovranno sottoporsi al tampone. In Italia 1.516 oggi i nuovi positivi e 34 le vittime. In aumento le terapie intensive - + 10 – e anche i ricoveri ordinari - + 37 -. In Emilia Romagna sei le vittime in un giorno, compreso un 44enne di Ferrara. 191 i nuovi positivi di cui 10 nel riminese. In regione tornano a crescere i ricoveri e anche i casi attivi che superano la soglia di 15mila.

