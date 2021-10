ASI Tra nuove sfide ed obiettivi per il futuro: l'Associazione Sammarinese per l'Informatica rinnova il direttivo Riconfermati alla presidenza e vice presidenza Fabio Andreini e William Casali

Nuove sfide ed obiettivi per l'Associazione Sammarinese per l'Informatica che rinnova il direttivo. Confermati alla presidenza e vice presidenza Fabio Andreini e William Casali. Il precedente mandato, segnato dalla pandemia, ha però fatto emergere quando il digitale sia importante per società e lavoro.

Andreini ha rimarcato poi i temi fondamentali su cui ASI sta lavorando, tra i quali la formazione, l’incubatore per startup, e l’imprenditoria giovanile e femminile. Fondamentale inoltre per San Marino, spiega Andreini, la digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Nel servizio l'intervista a Fabio Andreini (Presidente ASI)

