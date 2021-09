Associazione sammarinese per l'informatica: riconfermato Fabio Andreini alla presidenza e William Casali come vicepresidente

Nella giornata di venerdì 24 settembre si è svolta l’assemblea dei soci ASI, dove si è proceduto a nominare un nuovo direttivo per il prossimo triennio. L’assemblea si è svolta in modalità “phygital”, gli associati era divisi tra presenza fisica ed online. Dopo la consueta relazione del presidente uscente Fabio Andreini, che ha rimarcato temi fondamentali su cui ASI sta lavorando, tra i quali la formazione, l’incubatore per startup, e l’imprenditoria giovanile e femminile, è stata rimarcata la necessità di riconoscere il settore dell’ICT come autonomo con un proprio contratto di lavoro, per sfruttare al meglio la flessibilità e le peculiarità delle aziende impegnate in innovazione tecnologica e per attirarne di nuove sul territorio. Il nuovo direttivo nominato è così composto:

Presidente - Fabio Andreini (riconfermato);

Vicepresidente - William Casali (riconfermato);

Membro del direttivo - Massimo Castelli;

Membro del direttivo - Massimo Ceccaroli (riconfermato);

Membro del direttivo - Luca Gentilini;

Membro del direttivo - Samir Mastaki;

Membro del direttivo - Enrico Rubboli;

Membro del direttivo - Mark Sammaritani (riconfermato);

Membro del direttivo - Paolo Tarantola;

Membro del direttivo - Gian Giacomo Vespignani (riconfermato).

c.s. ASI