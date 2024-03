Una 'nuova' terza età con il cohousing, Pensionati Csdl: "Speriamo che la politica affronti il tema"

E' una piccola rivoluzione quella del cosiddetto “silver cohousing”: un nuovo modo di vivere pensato per gli anziani autosufficienti, ad esempio per chi è solo o per chi vuole condividere parte delle spese di ogni giorno. Quando si parla di cohousing si hanno, in genere, delle strutture abitative con spazi privati e condivisi - alternativi al modello delle case di riposo - in cui mantenere la propria privacy e allo stesso tempo passare del tempo insieme ad altre persone, ritrovandosi negli spazi comuni per fare attività, cucinare, fare il bucato e altro.

Negli ultimi tempi il tema è stato rilanciato dalla Sums Femminile con un convegno, nell'auspicio che anche sul Titano si possa arrivare a un progetto concreto. Argomento su cui ha posto l'attenzione, più di recente, anche la Federazione Pensionati Csdl che invita le forze politiche ad affrontare la questione. Allargando la visuale, il tema generale dell'invecchiamento e dell'assistenza agli anziani resta al centro dell'agenda. Tra gli ultimi eventi quello della Sums con rappresentanti delle istituzioni, medici ed esperti.

Nel servizio l'intervista a Elio Pozzi, segretario Fups Csdl

