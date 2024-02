L'idea del cohousing arriva a San Marino. La coordinatrice del progetto: "Speriamo diventi realtà"

Abitare collaborativo, in inglese cohousing: un nuovo modo di vivere con molteplici benefici a livello di sostenibilità economica, ambientale e sociale. La Società femminile di Mutuo Soccorso stimola la riflessione sul tema, auspicando che anche a San Marino si possa arrivare all'elaborazione di un progetto concreto e alla sua realizzazione attraverso il contributo del privato con il pubblico. A partire da un silver cohousing, ovvero quello pensato per gli anziani. "Ne abbiamo visitati diversi nel circondario e abbiamo visto che funzionano e sono flessibili in base alle esigenze - spiega Alfonsina Guidi, coordinatrice progetto -. Riempiono il vuoto della solitudine e permettono di dividere costi e incombenze della vita quotidiana". Non solo anziani, il concetto di abitare collaborativo può essere esteso a tutti, nel principio del mutuo aiuto. "In Italia ce ne sono più di 40 - continua la Guidi - e sono intergenerazionali".

Nel video l'intervista ad Alfonsina Guidi, coordinatrice progetto