PAGAMENTI USC interviene sulla piattaforma Alipay

USC interviene sulla piattaforma Alipay.

L'Unione Sammarinese Commercio e Turismo interviene su “Alipay”, la nuova piattaforma di pagamenti online presentata in Repubblica.

“Felici per la piattaforma Alipay – scrivono - anche se qui ancora nessuno la utilizza. Vogliamo rimarcare che stiamo ancora attendendo la risoluzione delle grosse problematiche in merito alla piattaforma più usata dalle aziende sammarinesi esistenti in territorio, PayPal, con la quale vanno necessariamente armonizzate tutte le operatività”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Ci domandiamo – aggiungono - perché ancora una volta non si vuole affrontare l’argomento in merito al memorandum d’intesa con Banca d’Italia che, probabilmente, risolverebbe le problematiche di tutti i sistemi elettronici di pagamento per tutto il Paese”.



I più letti della settimana: