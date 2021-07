BOTTA E RISPOSTA Usc replica alle dichiarazioni del Segretario per il Turismo su navetta in centro storico "Messa in discussione la nostra onestà, dimostrata dai documenti inviati alle Istituzioni"

Usc replica alle dichiarazioni del Segretario per il Turismo su navetta in centro storico.

Sul servizio “navette in centro storico” Unione Sammarinese Commercio replica alle dichiarazioni fatte ad RTV dal Segretario Pedini Amati e rende noto di avere inviato tutta la documentazione in merito alle Istituzioni, a riprova di una onestà messa in discussione. “Inopportuno- scrivono- lanciare strali o minacce a una categoria ancora in forte difficoltà”.

