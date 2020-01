Usot: "Situazione rifiuti vergognosa ed indegna"

L'Usot ancia l'allarme e definisce vergognosa la situazione dei rifiuti in Centro Storico, “indegna di un Paese civile”, con 4 giorni fra fine ed inizio anno senza raccolta di organico e plastica, in un periodo strategico per la promozione turistica. L'incapacità a far sistema e la mancanza di programmazione rischiano – avverte l'Usot – di compromettere gli sforzi per portare nel Paese economia reale. Scrive di aver più volte chiesto incontri all’AASS, e di aver accolto con favore l’idea dell'Azienda di un ritorno alle “Isole Ecologiche” per il Centro Storico in risposta alle difficoltà del “porta a porta”. “Siamo – afferma - in attesa di una formale proposta da luglio scorso”. Chiede quindi un incontro al Segretario in pectore Teodoro Lonfernini, per risolvere il problema rifiuti in maniera strutturale.



