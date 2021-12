Varano, la riflessione del Segretario PSD Giovagnoli "Delta ha prodotto il maggior buco per le casse dello Stato"

Sul processo Varano, tornato come noto in istruttoria, interviene il Segretario PSD Gerardo Giovagnoli, che ricorda come il commissariamento e lo smantellamento di Delta abbia prodotto danni per oltre un miliardo a Cassa e oltre 800 milioni di euro in interventi pubblici. “Quello di Delta- scrive- colossale investimento di Cassa in Italia, ha prodotto il maggior buco per le casse dello Stato”. Un'occasione, la contemporanea conclusione dei lavori della Commissione d'Inchiesta, per porre al centro dell'attenzione l'individuazione di un modello bancario e finanziario diverso, che riparta da un accordo con Banca d'Italia ed utile anche alla negoziazione dell'Accordo di Associazione con l'Unione europea. “Deve esserci una conclusione utile alla stagione delle commissioni d'inchiesta sulle banche - conclude - ed una fine alla stagione delle divisioni e delle accuse incrociate per chi ha più o meno colpe, che ha prodotto solo l'allontanamento dal proseguimento del bene comune".

