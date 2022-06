RIMINI Vasto incendio sulla Adriatica, visibile anche da San Marino. Ss16 in tilt Incendio anche a Roma: 35 visitati in strada, due in ospedale

Vasto incendio sulla Adriatica, visibile anche da San Marino. Ss16 in tilt.

Dopo l'incidente mortale nuove criticità sulla Statale 16. Sul lato monte della strada, infatti si è sviluppato un vasto incendio, sembra di natura accidentale. A fuoco molte sterpaglie, alimentate dal vento caldo, poco lontano dal cavalcavia della Marecchiese, tanto che il fumo ha invaso l'Adriatica, costringendo le forze dell'Ordine a chiudere il tratto interessato e facendo deviare auto e mezzi pesanti. Sul posto diverse squadre dei vigili del Fuoco impegnati a spegnere le fiamme. Le ripercussioni sul traffico sono pesantissime, in una delle arterie principali della riviera.

Il fuoco colpisce anche la capitale. Due persone, una donna e bambino, sono stati trasportati in codice giallo al Policlinico Gemelli dopo l'incendio scoppiato in via Bosco Marengo a Roma. In base a quanto si apprende circa 35 persone, tutti abitanti delle palazzine intorno all'area interessate dalle fiamme, sono state visitate in strada dal personale del 118. Quasi tutti presentano sintomi da intossicazione da fumo.



[Banner_Google_ADS]









I più letti della settimana: