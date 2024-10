15° Congresso Industria CDLS con lo sguardo rivolto al futuro del sindacato e del Paese

Dopo il grande successo riscontrato dal 17° Congresso Confederale, che ha avuto un grande rilievo ed un forte apprezzamento all’interno del Paese e tra le lavoratrici ed i lavoratori, è iniziata la tornata dei Congressi di Federazione della CDLS. Il 22 Ottobre presso la Sala Riunioni “Due Archi” di Fiorentino si è celebrato il 15° Congresso della FLIA – Federazione Lavoratori Industria e Artigianato che è stato caratterizzato da un titolo significativo: Transizioni – Nuove configurazioni del lavoro e dei diritti.

Transizioni, un termine che va declinato in molteplici forme: Transizione ecologica verso un futuro sostenibile, Transizione economica che ci interroga anche su questioni etiche come lo sviluppo equo e le disuguaglianze, Transizione demografica caratterizzata dai bassi tassi di natalità e allungamento dell’aspettativa di vita che mette sotto stress i sistemi economici, di welfare e la Transizione digitale in tutte le sue espressioni.

Sottolinea il Segretario uscente Paride Neri “queste dinamiche avranno un impatto sempre maggiore anche sul lavoro cambiandolo in modo significativo, magari con evidenze differenti per intensità e tempo a seconda di ciò che prendiamo a riferimento, interrogando la società, e soprattutto, il sindacato.

Ecco perché apriamo i nostri orizzonti e parliamo di nuove configurazioni del lavoro e dei diritti. Parlando della nostra Federazione, rileviamo con piacere un forte aumento di interesse attivo dei lavoratori e delle lavoratrici, ed è anche per questo motivo che abbiamo deciso di ampliare il numero dei componenti del Direttivo FLIA da 21 a 27 membri”.

Il settore manifatturiero resta la locomotiva dell’economia sammarinese in cui la professionalità pesa e concorre certamente al suo successo. Auspichiamo che l’intera economia possa abbracciare convintamente la transizione tecnologica per aumentare il livello di competitività.

Anche il settore artigianale è molto importante, non soltanto per il contributo che apporta all’occupazione e alla diversificazione dell’economia, ma anche per la salvaguardia di alcuni mestieri legati alla tradizione.

Il Segretario uscente della FLIA puntualizza “il 2024, è stato ed è, l’anno del rinnovo dei contratti dell’Industria e dell’Artigianato: il primo sottoscritto lo scorso mese di luglio e che ha prodotto risultati molto apprezzati dai lavoratori non soltanto sotto il profilo economico, il secondo in fase di trattativa avanzata al punto che nel mese di ottobre e con effetto retroattivo da gennaio 2024, sarà erogato a titolo di vacanza contrattuale un aumento delle retribuzioni pari all’1,9%.”

“E’ doveroso un riferimento sui Frontalieri occupati - continua Paride Neri - includendo in questa categoria anche quanti fra loro hanno cessato l’attività lavorativa e oggi sono pensionati. Prosegue la battaglia attraverso il CSIR, proprio per risolvere il problema della doppia imposizione fiscale delle pensioni, e del mancato riconoscimento dei permessi per assistenza famigliare.

Tra i temi trattati anche l’inclusione lavorativa, i lavori usuranti e il cambio mansione per inidoneità accertata, che troppo frequentemente si traduce in licenziamento.

Dalla relazione del Segretario uscente Paride Neri è emersa grande attenzione verso le opportunità derivanti dalla sottoscrizione dell’Accordo di Associazione all’Unione Europea: una preziosa occasione di sviluppo e crescita del Paese che non deve essere persa.

Durante i lavori congressuali il Dott. Luca Villani ha presentato ai delegati ed alle delegate una interessante ricerca riguardante il rapporto tra l’Intelligenza Artificiale ed il mondo del lavoro, nuove sfide che attenderanno il sindacato nel prossimo futuro.

Sono stati molti e qualificati gli interventi dei delegati e delle delegate, il dibattito congressuale è stato arricchito anche da testimonianze personali e dagli interventi di saluto del Segretario al Lavoro Alessandro Bevitori e dal Segretario della FULI CSdL Agostino d’Antonio.

Inoltre, un convinto richiamo al valore dell’impegno unitario in seno alla CSU, è stato espresso da Paride Neri e da diversi delegati intervenuti.

Al termine dei lavori congressuali, si è proceduto alla votazione per il rinnovo del Direttivo FLIA: di seguito i nominativi che risultano eletti con i rispettivi voti:

NERI Paride 70, STACCHINI Alessandro 58, FELICI Emanuela 50, MUCCIOLI Ornella 49, SEMPRINI Alessandro 48, ROSTI Massimo 45, GIARDI Luigi 38, PARI Simone 37, BATTAZZA Gian Luca 36, PASQUALI Enzo Alberto 36, CANCELLIERI Samanta 34, MINA Barbara 33, TOMASETTI Daniele 24, TIONE Everton 20, MAZZOCCHI Cinzia 19, RAIMONDI Cinzia 19, POZZATI Andrea 18, BERARDI Marco 17, CECCHETTI Gian Luigi 17, EVANGELISTI Giammarco 17, MORGANTI Gabriele 15, MENICUCCI Davide 12, CASALI Gabriele 11, DE ANGELIS Antonio 11, CASADEI PARLANTI Stefano 10, TADDEI Daniele 10, BEDETTI Daniele 8.

