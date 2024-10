30 ottobre 2024 Società Femminile di Mutuo Soccorso Ore 17.00

La società Femminile di Mutuo Soccorso organizza per mercoledì, 30 ottobre 2024, alle ore 17:00 presso la sede di Via Tonnini, 4,San Marino, un incontro nell’ambito della Campagna Ottobre Rosa con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sul tumore al seno e sensibilizzare le donne sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. Il dott. Marino Nicolini, il dott. Antonio Battistini e la dott.ssa Stefania Larghetti parleranno a socie/i e alla cittadinanza dell’importanza di prendersi cura del proprio seno in ogni fase della vita, perché la prevenzione non ha età. L’iniziativa vuole anche evidenziare l’importanza della solidarietà tra le donne, aumentare la consapevolezza informativa, promuovere uno stile di vita sano come prima forma di difesa contro la malattia e incoraggiare la condivisione di questo messaggio tra tutte le donne per rendere la consapevolezza contagiosa e fare la differenza. Una prevenzione efficace, la possibilità di cure adeguate e meno aggressive e benefici per tutte le donne sono diretta conseguenza della conoscenza, della consapevolezza e della partecipazione attiva.