Alleanza Riformista: "Sistema bancario sammarinese in forte crescita"

Siamo molto soddisfatti dei risultati positivi raggiunti dalla Banca Centrale di San Marino e presentati nella Relazione consuntiva sull'attività del 2023. I dati mostrano un anno eccezionale per il sistema bancario sammarinese, con la raccolta complessiva aumentata di 225 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2022, segno di fiducia e solidità. Inoltre, per il terzo anno consecutivo, il sistema bancario ha registrato un utile complessivo di 28 milioni di euro con tutte le banche in attivo. I mezzi patrimoniali delle banche sono aumentati, raggiungendo un totale di 321 milioni di euro, migliorando la stabilità e la resilienza del settore. Un successo particolare è stata la prima operazione di cartolarizzazione di sistema, che ha ridotto significativamente i crediti non performing e l'attivo infruttifero, migliorando la qualità del credito e sostenendo l'economia del Paese. Questi risultati dimostrano la validità delle scelte strategiche della Banca Centrale di San Marino e la resilienza del nostro sistema bancario. Siamo fiduciosi che, continuando su questa strada, potremo favorire la crescita economica e la stabilità del nostro Paese. Nella prossima legislatura, l'impegno del nuovo governo e della maggioranza che lo sosterrà dovrà essere massimo per rafforzare ulteriormente il settore bancario e finanziario. Un sistema bancario forte e in grado di erogare credito a imprese e cittadini è fondamentale per la crescita di un Paese.

c.s. Alleanza Riformista