Aperte le iscrizioni alla XXIII edizione del Master in City Management

Sono aperte le iscrizioni alla XXIII edizione del Master di I livello in City Management per l’a.a. 2024/2025. Promosso dal Dipartimento di Scienze Aziendali (DISA) dell’Università di Bologna (Campus di Forlì), in collaborazione con Ser.In.Ar., il Master ha durata annuale, rilascia 60 crediti formativi universitari ed è attualmente il più longevo d’Italia con riferimento al mondo delle autonomie locali. Il Master si distingue come un’eccellenza nel panorama italiano per la formazione di figure professionali come direttori generali, dirigenti, figure apicali e consulenti, capaci di orientare e innovare l’operatività di amministrazioni e aziende pubbliche, con competenze avanzate nei processi, metodologie e strumenti di pianificazione, rendicontazione e controllo, necessarie in contesti complessi. Il percorso formativo si rivolge sia a laureati già attivi nelle pubbliche amministrazioni sia a neolaureati interessati a ricoprire ruoli dirigenziali in questi ambiti, oltre che a liberi professionisti (commercialisti, revisori, consulenti) desiderosi di sviluppare competenze per il miglioramento della gestione della res publica. Il Master, diretto dal prof. Luca Mazzara del Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università di Bologna (Campus di Forlì), prevede un totale di 220 ore di lezioni frontali. Al termine del percorso didattico, gli studenti possono scegliere tra due opzioni: completare un stage di 300 ore presso strutture pubbliche convenzionate o sviluppare un project work su un tema concordato in precedenza, da presentare e discutere davanti a una commissione dedicata. L’iter formativo sviluppa 15 insegnamenti sulle seguenti tematiche: • pianificazione strategica e governance territoriale • sharing cities • marketing territoriale e valore del brand • finanza locale e project financing • diritto degli appalti pubblici nazionali e comunitari • programmazione e controllo nella pubblica amministrazione • strategic lab • analisi economico-finanziaria del gruppo locale • gestione della performance nel settore pubblico • trasformazione digitale nella pubblica amministrazione • sostenibilità, accountability e rendicontazione sociale • programmazione, progettazione e valutazione dei fondi europei • leadership e gestione dei processi di cambiamento • bilancio e contabilità accrual E’ possibile iscriversi alla prova di selezione al Master entro il 3 gennaio 2025 alle ore 13:00. Per iscriversi, è necessario consultare il bando e seguire la procedura richiesta: https://master.unibo.it/citymanagement/it/ammissione. Per chi verrà iscritto dalla propria Amministrazione, è prevista un’iscrizione diretta purché comunicata entro il 13 gennaio 2025.

Per ulteriori informazioni: campusforli.mastercity@unibo.it

