Asdico: attivati nuovi servizi a tutela del consumatore e del cittadino

Con la conclusione della recente tornata elettorale e l’imminente avvio della nuova Legislatura, sono tante le tematiche ancora aperte e le risposte che si attendono dalla nuova compagine governativa. “In particolar modo – sottolinea Mirco Battazza Presidente di Asdico- sarà indispensabile avviare tempestivamente un confronto che porti alla trasformazione dell’attuale decreto legge in legge ordinaria che regolamenta e tutela pienamente e fattivamente il cittadino consumatore ed al tempo stesso salvaguardare l’immagine del Paese verso l’esterno, fornendo certezza del diritto sia alle imprese che ai clienti”. Tra le tematiche urgenti da affrontare nel corso della nuova Legislatura, Asdico segnala come le Politiche per la Casa rivestano un ruolo centrale sia nel dare risposte a situazioni emergenziali sia per sviluppare una visione a medio-lungo termine che miri ad un “abitare funzionale e sostenibile”, volgendo pertanto una riflessione non solo al mero spazio abitativo ma al contesto in cui ciò è inserito, agli spazi comuni, ai servizi offerti. Asdico inoltre, costantemente impegnata ad offrire sempre nuovi servizi al fine di aiutare e a tutelare il consumatore e il cittadino, vi informa come da qualche settimana abbia avviato con successo e con un forte gradimento dell’utenza il Servizio di Attivazione delle Luci Votive per fornire anche in questo ambito adeguata assistenza e supporto a chiunque abbia necessità. A tal riguardo, si informa che il Servizio è attivo nelle giornate di martedì e giovedì al mattino nella fascia oraria 9:00-12:00, ed è possibile prenotare fin da subito un appuntamento telefonando al numero 0549-962087.