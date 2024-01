Canicross: 3 ori per la San Marino Athletics Academy al Pineta Dog’s trail di Cecina

Il 6 e 7 gennaio si è svolta la gara selettiva per il Mondiale Icf a Riparbella di Cecina ottimamente organizzata da Erika Girivetto della Go Dog Agility Team. Il tempo avverso con pioggia abbondante e conseguente terreno scivoloso ha reso il percorso di 5 km snodato nel bosco molto selettivo. 1 km di salita iniziale ha messo a dura prova i binomi, per poi scollinare ad alta velocità su terreno boschivo. Paola Carinato ha gareggiato nella categoria bikejoring con il suo Border Collie Icy. Non sono mancati stop tecnici dei binomi per problemi alla mtb. Anche per l’atleta sammarinese, una fuoriuscita della catena ha pregiudicato il riscontro cronometrico nella prima giornata. La seconda prova si è conclusa molto bene. E la somma dei tempi ha dato la vittoria alla Carinato. Non da meno, sono state le giovani atlete del sodalizio sammarinese su un percorso di circa 1 km : nella categoria School Girls (7-10 anni), Martina Pelliccioni ha corso con il suo pastore tedesco Kira, interpretando al meglio il terreno erboso. Dopo un pit stop forzato nella prima prova, si è notevolmente migliorata nella seconda aggiudicandosi la vittoria. Emma Buscarini nella categoria Young Girls (11-14 anni), si è difesa bene, correndo in modo agile assieme al border collie Icy, mettendosi al collo la medaglia d’oro.