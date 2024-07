Contratto Bar - Alberghi – Ristoranti - Mense: ultima occasione per partecipare al referendum

L’ultimo atto della campagna referendaria per l’approvazione del Testo Unico del Contratto Collettivo del Settore Bar – Alberghi – Ristoranti - Mense si svolgerà presso la Sala Riunioni della CSU – “Central Square” a Domagnano venerdì 26 Luglio p.v.. A tale appuntamento sono invitati a partecipare i lavoratori del comparto turistico che lavorano in aziende presso le quali non siano già state effettuate le relative assemblee referendarie. A partire dalle ore 8.30 e fino alle 17.30 – compresa la pausa pranzo - sarà aperto il seggio per la votazione del Testo Unico Bar-Alberghi-Ristoranti-Mense che è soggetto ad approvazione referendaria. Questa ultima occasione destinata ai lavoratori del settore di pronunciarsi democraticamente è stata organizzata per favorire la più ampia partecipazione al voto per esercitare il quale è indispensabile presentare il proprio documento d’identità. Potranno inoltre partecipare all’appuntamento referendario anche i lavoratori del settore turistico che non hanno esercitato il voto in occasione dell’assemblea svolta presso la propria azienda, in questo caso senza possibilità di fruizione del permesso sindacale. “Sarà assolutamente determinante in questo ultimo appuntamento – spiegano i Segretari delle Federazioni Commercio e Servizi Stéphane Colombari (CSdL) e Marco Santolini (USL) e la Funzionaria della Federazione Commercio e Servizi della CDLS Francesca Guiducci – la massima partecipazione dei lavoratori per conferire attraverso il loro voto efficacia erga omnes al Contratto Collettivo del Settore Bar – Alberghi – Ristoranti e Mense che, ricordiamo, è stato sottoscritto il 17 Giugno 2024 ed estendere così gli aumenti retributivi (2022/2023/2024) a tutti i lavoratori del settore che non li avessero sinora percepiti”. In ordine alla consultazione referendaria, si ricorda che tutti i lavoratori assunti dopo il 1 Giugno 2024 dovranno recarsi alle urne muniti di relativo nulla osta lavorativo, che potrà essere rilasciato dietro loro richiesta dal proprio datore di lavoro.

Federazioni Commercio e Servizi di CSdL – CDLS – USL