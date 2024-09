Corso di formazione propedeutico per l’iscrizione nel Registro delle Guardie Giurate

1. OBIETTIVI DEL CORSO Il Corso ha come obiettivo quello di formare le figure professionali “Guardie Giurate”

2. REQUISITI DI AMMISSIONE La partecipazione è aperta a coloro che: hanno compiuto 18 anni d’età; hanno adempiuto all’obbligo scolastico; sono in possesso di Patente di guida di categoria “B”; ulteriori requisiti saranno verificati dal Comando della Gendarmeria. L'Amministrazione si riserva anche successivamente eventuali accertamenti.

3. PROGRAMMA DIDATTICO e DURATA Il Corso ha una durata di 22 ore, suddiviso in varie materie

4. PREISCRIZIONE La procedura di preiscrizione per l’ammissione al Corso va effettuata dal 25 settembre 2024 ed entro le ore 09:00 del 17 ottobre 2024 attraverso l’applicativo denominato “IOL – Istanze On Line” accessibile tramite il portale internet della Pubblica Amministrazione, www.cfp.sm, sezione – Iniziative formative (seconda formazione) - sotto-sezione – seconda formazione. Per potersi iscrivere è necessario: • essere registrati sul portale dei servizi online PA; • essere in possesso del domicilio digitale. Per l’ammissione al Corso è obbligatoria la preiscrizione secondo la modalità sopraindicata; i soggetti interessati che non possono utilizzare l’applicativo IOL per mancanza dei requisiti devono iscriversi presso la segreteria del Centro di Formazione Professionale in Piazza Bertoldi, 12 Serravalle, entro i medesimi termini indicati al comma precedente. La domanda di partecipazione al presente Corso di formazione professionale è soggetta al diritto di pratica nella misura di € 30,00.

5. PRESELEZIONE Il corso verrà attivato con un minimo di 6 iscritti, fino ad un numero massimo di 30 iscritti, qualora le iscrizioni siano superiori ai posti stabiliti verranno accolte le domande in base all’ordine di presentazione e data priorità agli iscritti alle Liste di Avviamento al Lavoro.

6. QUOTA CONTRIBUTIVA Per la partecipazione al Corso è previsto il versamento di una quota contributiva che verrà versata solo in caso di ammissione al Corso. La quota contributiva è pari ad Euro 190,00 (Centonovanta/00) con una riduzione del 50% per i disoccupati iscritti alle Liste di avviamento al Lavoro.

7. CERTIFICAZIONE Il Centro di Formazione Professionale rilascerà, alla fine del corso, un certificato di frequenza a coloro che non avranno superato 3 ore di assenza.

Al termine del corso, per l’iscrizione al registro delle Guardie Giurate, il soggetto richiedente deve sostenere un esame predisposto ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera b) del Decreto Legge 26 ottobre 2009 n. 148. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.cfp.sm dove è pubblicato l’Ordinamento Didattico completo del Corso, oppure contattare la Segreteria CFP al 0549/885749.

