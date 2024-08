Demos analizza il risultato elettorale

A distanza di oltre due mesi dalle ultime elezioni politiche, approfittando del periodo estivo, mi concedo una lettura ragionata del risultato delle consultazioni di giugno. Se l’obiettivo di DEMOS era quello di avere una rappresentanza in consiglio, possiamo tranquillamente dire che non sia stato raggiunto. Se essere rappresentati in Consiglio fosse stato il solo obiettivo però, sarebbe stato facile raggiungerlo unendoci o coalizzandoci con altre liste. In realtà Demos, fin dalla sua nascita, ha fatto una scelta di campo precisa e controcorrente: ridare fiducia ad una politica ed una democrazia rappresentativa che stanno mostrando sempre più le loro debolezze ed incapacità di essere vicine ai cittadini. Dato questo obiettivo, era impossibile per noi allearci con qualsivoglia altra forza politica. In tantissimi lo hanno capito, ma non tutti e non abbastanza. Abbiamo motivo di pensare che gli oltre 850 cittadini che ci hanno sostenuto, lo abbiano capito ed abbiano espresso un voto ragionato e preciso. A loro va il nostro sentito ringraziamento. Chi ci ha votato ha testimoniato che in questo paese c’è una volontà di fondo di ristabilire una democrazia partecipativa vista l’inefficacia dell’attuale democrazia. Purtroppo, forze “oscure” che aleggiano nel paese non lo hanno permesso e, per un pugno di voti, DEMOS, non ha superato lo sbarramento del 5%. Abbiamo subito fuoco amico, infiltrazioni e poteri occulti, già conosciuti nel paese ma opportunamente ignorati, i quali hanno voluto scongiurare la nostra presenza in Consiglio che avrebbe messo in discussione equilibri consolidati tra le forze politiche analogamente a quanto avvenuto per l’elezione dell’ultima Reggenza. Demos però deve proseguire su questa strada intrapresa in quanto, al momento, è l’unica che può garantire una democrazia reale a San Marino ed una partecipazione consapevole dei cittadini alla vita politica del paese. A livello personale ho deciso di prendermi una pausa, rimettere il mio mandato di coordinatore e dedicarmi al sociale come ho fatto, con impegno, in buona parte della mia vita. Ringrazio di cuore i miei compagni di viaggio, abbiamo vissuto un'esperienza umana e politica eccezionale, gli auguro di continuare su questa strada. Faccio un appello anche a tutti i cittadini che condividono questi obiettivi affinché si impegnino attivamente per sostenere queste idee e questo percorso. La lotta per i diritti deve proseguire in qualsiasi modo, viviamo tempi dove i cittadini sono sempre più soggiogati al volere dei mercati e della finanza, sia che si parli di salute, sia che si parli di politica o vita sociale.

cs Carlo Boffa