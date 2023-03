Domenica pomeriggio danza protagonista al Teatro Titano

È iniziata oggi al Teatro Titano la seconda edizione del San Marino Dance Festival. Si tratta di due giorni di full immersion nelle diverse tecniche di danza e fra i diversi stili. Allievi da Toscana, Liguria ed Emilia Romagna si sono cimentati nelle prime lezioni del pomeriggio preparando l'esibizione di domani. Oggi prima giornata con maestri di caratura internazionale: oltre a Maurizio Tamellini, ideatore dell’evento e direttore artistico, che ha guidato i corsi di Danza Classica Accademica, gli altri insegnanti sono Guendalina Fazzini (codirettrice artistica e insegnante di Repertorio), Marco Ferrini (coordinatore del festival e docente di Contemporary – Modern), Simona Tocchini (improvvisazione contemporaneo) e Carolina Traverso (hip-hop). Taglio del nastro affidato a Maurizio Tamellini, una vita dedicata alla danza ed al Teatro alla Scala. A seguire è stata la Maestra Guendalina Fazzini a calcare il palcoscenico con la sua lezione di repertorio sulle note del Lago dei Cigni. Successo clamoroso di presenze per Marco Ferrini ed il suo laboratorio di Modern-Contemporary, innovativo e catalizzante. A conclusione della giornata l'hip hop di Carolina Traverso. La formula del Festival prevede lezioni e masterclass spalmate sul weekend ed un momento finale, domenica 19 a partire dalle 16.00, nel quale allieve e allievi si esibiranno e avranno l’opportunità di contendersi delle borse di studio per accedere a prestigiose accademie internazionali. Durante lo spettacolo, aperto al pubblico, Luciana Savignano, una delle grandi “figlie” della scuola del Teatro alla Scala, si racconterà alle giovani promesse del Festival. La grande ballerina, insieme ai docenti del Festival di San Marino, elargirà anche preziosi consigli dando vita ad un vero e proprio momento di formazione e confronto fra i giovani ed i loro mentori. Il San Marino Dance Festival si riconferma un punto di riferimento per tanti giovani appassionati che vogliono studiare, imparare e quindi crescere. L’appuntamento per il pubblico è dunque domani pomeriggio per una kermesse davvero unica nel proprio genere, una carrellata di stili di danza uniti da un filo comune: la passione per questa arte unica.

c.s. Dimensione Eventi