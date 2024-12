Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino S.E. Francesca Civerchia e S. E. Dalibor Riccardi a Parigi per la cerimonia di riapertura della cattedrale di Notre-Dame de Paris

Nella giornata di ieri, i Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, S.E. Francesca Civerchia e S.E. Dalibor Riccardi, su invito del Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, hanno preso parte a Parigi all’attesissima Cerimonia di riapertura di Notre-Dame de Paris, la cattedrale parigina parzialmente devastata dall’incendio dell’aprile 2019 e riconsegnata alla Francia e al mondo intero, come promesso dal Presidente francese, dopo cinque anni grazie al lavoro inarrestabile di migliaia di maestranze.

Si è trattato di un evento di portata storica per l’altissimo significato che il simbolo riveste, quale tesoro nazionale della Repubblica francese che è potuta risorgere dalle sue ceneri.

I Capitani Reggenti, hanno presenziato alla solenne e sontuosa Cerimonia alla quale hanno preso parte numerosi Capi di Stato e di Governo, oltre che le massime Autorità francesi.

Al termine della Cerimonia, gli Eccellentissimi Capitani Reggenti, insieme a tutti gli Ospiti convenuti, hanno preso parte a un ricevimento offerto dal Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron e dalla Consorte Brigitte Macron in onore dei numerosissimi Capi di Stato e di Governo convenuti per l’occasione, che si è svolto presso il Palazzo dell’Eliseo quale residenza ufficiale del Presidente francese.

Nel corso delle Cerimonie la Reggenza ha potuto incontrare e soffermarsi brevemente con alcuni Capi di Stato e di Governo,

L’occasione è stata propizia per salutare il Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, il neo eletto Presidente americano Donald Trump, ed in particolare di rendere omaggio al Presidente della Repubblica francese, portando il saluto delle Istituzioni e del Popolo sammarinese e significando il profondo legame esistente e i proficui rapporti e collaborazioni in atto. Il Presidente Macron ha apprezzato e ringraziato la Reggenza per aver partecipato alla Cerimonia.

Ad accompagnare i Capi di Stato sammarinesi, l’Ambasciatore della Repubblica di San Marino presso la Repubblica francese, Leopoldo Guardigli, e un Funzionario del Cerimoniale Diplomatico.

La Reggenza intende rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperati per il proficuo esito di questa visita celebrativa.



Comunicato stampa

Ufficio Segreteria Istituzionale