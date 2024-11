Iniziative per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: dal 21 al 27 novembre servizi gratuiti negli Ospedali dell’AUSL della Romagna e nei Centri antiviolenza

Fondazione Onda ETS, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, lancia la quarta edizione dell’(H) Open Week che si terrà dal 21 al 27 novembre, con l’obiettivo di incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio e avvicinarle alla rete di servizi antiviolenza. Anche l’Azienda USL della Romagna aderisce alla settimana contro la violenza di genere proponendo un programma di sensibilizzazione e di approfondimento al tema, in collaborazione con le Reti interistituzionale locali contro la Violenza. Durante la settimana, in tutti gli Ospedali dell’Azienda USL della Romagna, i volontari dell’associazione ArtinCounselling saranno presenti coi banchetti informativi, situati agli ingressi principali degli Ospedali, dove sarà possibile adottare la bambola di pezza per contribuire al progetto aziendale di raccolta fondi “Well-Fare: rete per le donne”, finalizzato all’umanizzazione degli ambienti di cura, nei Pronto Soccorsi della Romagna, che accolgono sia le donne che subiscono violenza che i minori. Il progetto di raccolta fondi “Well-Fare: rete per le donne” è promosso da AUSL della Romagna con il coinvolgimento, ad oggi, delle seguenti istituzioni, associazioni e imprese del territorio: Comune di Cesena, Comune di Faenza, Comune di Cervia, Fondazione Zoli, Associazione APS ArtinCounselling, A.L.I.C.E. Associazione Ravenna, CNA – Forlì – Cesena – Ravenna, Federmoda, Associazione Ricuciamo di Faenza, Centri antiviolenza territoriali, Techne per laboratori di carta e ferro: progetto a mani libere - progetto altre mani, Agorà di Rimini, Cavarei Impresa Sociale, Formula Servizi, Ford Ferri Cesena, Dorelan, Fondazione Zoli Forlì, BCC ravennate forlivese e imolese. Per chi che fosse interessato a sostenere il progetto aziendale Well-Fare, e volesse contribuire alla raccolta fondi, è possibile chiamare il numero di telefono 320/5352162, dove i volontari dell’associazione ArtinCounselling risponderanno alle vostre richieste. Per chi vorrà è prevista anche la possibilità di personalizzare la donazione assegnando un nome alla bambola oppure lasciando una frase personale nel libro di raccolta appeso alla rete. Per maggiori informazioni visitare il sito internet: https://www.auslromagna.it/ Si coglie l’occasione di rinnovare i ringraziamenti alle donatrici e ai donatori che, ad oggi, hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto. Inoltre, tutti i professionisti sanitari, medici ed infermieri dei Pronto Soccorso, indosseranno per tutta la settimana il fiocchetto rosso per richiamare l'attenzione sul contrasto alla violenza contro le donne, e divulgheranno l’opuscolo informativo “Violenza di genere - Riconoscerla, prevenirla, contrastarla”, disponibile anche in formato elettronico sul sito www.fondazioneonda.it nella sezione “Pubblicazioni”. L’iniziativa rientra in un progetto più ampio realizzato nel corso del 2024 che ha previsto diverse attività, tra cui un’ampia campagna di comunicazione con l’obiettivo di ridurre i pregiudizi culturali radicati nella società che portano a percepire in maniera distorta la figura della donna e a creare situazioni di violenza nella vita quotidiana. QUI RIMINI A Rimini sabato 25 novembre, i referenti della rete antiviolenza assieme ai Referenti del Pronto Soccorso di Rimini sarà messa a dimora, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Rimini una pianta di piracanta, dedicato alle donne. - Nella giornata di venerdì 29 novembre alle ore 15:30 si terrà, presso Sala Acqua del Centro congressi SGR di Rimini, il convegno dal titolo: “Empowement femminile. Strumenti e strategie per difendersi dalla violenza fisica, emotiva ed economica”. Il convegno è aperto a tutte le persone interessate a comprendere e sostenere la causa contro la violenza di genere ed è a titolo gratuito. QUI RICCIONE - Per tutta la settimana, dal 21 al 27 novembre, presso l’Ingresso principale dell’Ospedale Ceccarini di Riccione saranno esposte le installazioni dei simboli di contrasto alla violenza di genere: la panchina rossa, le scarpe rosse, la sciarpa e la gerbera rossa. - Nella giornata di sabato 30 novembre alle ore 16.00 l’Associazione Riccione Coraggiosa ha organizzato l’incontro dal titolo: “Denuncio…e poi? Conosciamo la Rete Antiviolenza”. L’incontro si svolgerà presso il palazzo del turismo di Riccione e per partecipare non è richiesta la prenotazione obbligatoria.

cs Ausl Romagna