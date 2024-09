Istituti Culturali: Giornate Europee del Patrimonio 2024 - Sabato 28 settembre 2024 visite guidate alla mostra “Tra storia e Memoria. Incunaboli a San Marino”

Sabato 28 e domenica 29 settembre 2024 si celebreranno le Giornate Europee del Patrimonio, organizzate congiuntamente dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea, per potenziare e favorire il dialogo e lo scambio in ambito culturale tra le nazioni europee. Il tema scelto per il 2024 è “Routes, Networks and Connections”.

Gli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino aderiscono all’iniziativa. Sabato 28 e domenica 29 settembre 2024 tutti i Musei di Stato saranno ad ingresso gratuito.

Nel pomeriggio di sabato 28 settembre 2024 la Biblioteca di Stato in collaborazione con l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino organizzerà delle visite guidate suddivise in due turni (I° turno dalle ore 15:00 alle ore 15:45 – II° turno dalle ore 16:00 alle 16:45) alla mostra “Tra storia e Memoria. Incunaboli a San Marino” (Museo Pinacoteca San Francesco – Via Basilicius – San Marino).

Il percorso della mostra, dedicato agli incunaboli ovvero i primi di libri a stampa a caratteri mobili, consente ai visitatori di conoscere rari e antichi volumi risalenti al XV secolo, facenti parte dei fondi/delle collezioni dei due maggiori Istituti librari della Repubblica di San Marino (Biblioteca di Stato e Biblioteca Universitaria).

Gli incunaboli appartenenti al più antico istituto librario sammarinese, Biblioteca di Stato, provengono dal nucleo fondativo Belluzzi-Valloni;

Gli incunaboli di proprietà della Biblioteca Universitaria, facenti parte del Fondo Young, arricchiti da pregevoli e complesse illustrazioni, trattano l’arte antica della mnemotecnica.



Durata visita guidata 45 minuti – Ingresso Mostra Gratuito

Prenotazione obbligatoria Tel. 0549/882248 – Biblioteca di Stato



Comunicato stampa

Istituti Culturali