L'indipendenza è vita. Sostieni e fai crescere il progetto di prevenzione contro le droghe WeFree

Il 26 giugno si celebra la Giornata Internazionale contro le Droghe. Un appuntamento per ricordare il dramma delle dipendenze, con troppi giovani che si avvicinano alle droghe per gioco, pensando che sia normale fare un tiro di coca per divertirsi, per poi diventarne dipendenti quasi senza accorgersene. Una giornata fondamentale anche per sottolineare che non si fa ancora abbastanza in termini di prevenzione. Noi ci stiamo impegnando moltissimo, da sempre, con il progetto educativo WeFree ma è necessario fare di più, parlare agli adolescenti dei rischi che corrono, farli incontrare con chi, come i nostri ospiti, sta superando con grande fatica e sofferenza quel dramma. L’indipendenza è una risorsa fondamentale, e se ne riconosce il valore solo quando la si perde. WeFree si occupa proprio di questo, di incoraggiare i giovani a preservare la loro l’indipendenza. E tu puoi fare molto perché questo progetto abbia successo. Aiutaci a sostenerlo, dona ora per consentirci di raggiungere un numero sempre maggiore di ragazze e ragazzi, insegnanti e famiglie. Senza il tuo aiuto la campagna di prevenzione contro le droghe che stiamo portando avanti per salvare tante giovani vite sarà molto più lunga e difficile. Contiamo su di te. Grazie!

cs San Patrignano