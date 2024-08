La riorganizzazione dei servizi sanitari per una migliore offerta a tutta la cittadinanza

Nella mattinata di ieri 5 agosto, la Maggioranza si è incontrata per un confronto approfondito sulla riorganizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari, al fine di garantire a tutta la cittadinanza una migliore offerta, riconfermando fortemente la volontà di mantenere l’universalità e la gratuità delle cure per tutti coloro che richiedono assistenza. A partire dal Programma di Governo - che aveva già impegnato le forze della Maggioranza in un lavoro di sintesi di tutte le proposte al tavolo, portando ad un documento condiviso e che chiarisce il percorso e le prospettive verso cui migliorare il nostro sistema sanitario - è stato analizzato il Decreto Delegato 53 del 2024, riguardante l’Atto Organizzativo e Secondo Fabbisogno dell’Istituto Sicurezza Sociale, valutando e recependo alcune importanti modifiche che sono state introdotte contestualmente alla ri-emissione del Decreto, adottato dal Governo in data odierna, e che aveva già trovato una valutazione complessivamente positiva da parte delle Organizzazioni Sindacali e della Consulta Socio-Sanitaria. Contestualmente, durante l’incontro, la Maggioranza ha condiviso la necessità di un progressivo e continuativo confronto per le necessarie valutazioni e scelte condivise sui nuovi obiettivi e profili dei membri del Comitato Esecutivo, che saranno chiamati a guidare l’Istituto Sicurezza Sociale nei prossimi anni. La Maggioranza ha preso atto del lavoro svolto dal Segretario di Stato per la Sanità negli ultimi mesi della scorsa Legislatura e, confermando il proprio sostegno all’azione di tutto il Governo, si impegna a dare il proprio fattivo contributo per la definizione di atti normativi che portino risultati concreti e positivi per il consolidamento del sistema sanitario sammarinese.

cs PDCS AR LIBERA/PS PSD