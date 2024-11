Nuovi Per-corsi AAC in partenza

Mentre sono in corso con successo i primi Per-corsi AAC (Ascolto Attivo Cercasi) con oltre 120 iscritti, l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” delle Diocesi di Rimini e San Marino- Montefeltro annuncia un altro gruppo di proposte. Inaugura lunedì 13 gennaio 2025 il corso “La gioia di credere nel Dio di Gesù Cristo: osservazioni esegetiche ed ermeneutiche dai testi lucani”. A condurlo il prof. Ernesto Borghi, biblista e presidente dell’Absi (Associazione biblica della Svizzera italiana). Video di presentazione. Sempre lunedì 13 gennaio comincia il corso “Schegge di Grazia. Letteratura e Teologia davanti al Mistero”. Attraverso i racconti anche cruenti della scrittrice americana Flannery O'Connor, con il prof. Matteo Pasqualone scopriremo che la Grazia può svelarsi anche nelle esperienze più tragiche. Video di presentazione. Da martedì 14 gennaio il primo corso così completo e sistematico dedicato al sacerdote riminese: “La profezia di don Oreste Benzi. Servo di Dio (1925-2025)”. Profeta è colui che ci tiene desti, proprio come don Oreste Benzi, di cui scopriremo in questo corso il profilo di educatore, parroco, padre spirituale, contemplativo, fondatore dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. Per le case-famiglia della Comunità Papa Giovanni XXIII sono in programma promozioni speciali. Video di presentazione, con il Vescovo della Diocesi di Rimini don Nicolò Anselmi. Allegato il volantino specifico del corso. Partirà martedì 14 gennaio anche “Percorsi di formazione in musica sacra e liturgia” con il prof. Alessandro Casali. Partendo dall’ascolto attivo e partecipato, verrà proposta una rassegna del panorama musicale in ambito sacro e liturgico nella storia della Chiesa. Lunedì 17 marzo, infine, inizia il modulo 2 del corso “Segni, simboli e architetture delle diverse culture religiose”, guidato dal prof. Auro Panzetta. Il percorso approfondirà alcune tra le maggiori espressioni, a livello iconico e architettonico, delle culture religiose del mondo orientale, quella induista e buddista, quella cinese e giapponese in particolare. Queste cinque proposte potranno essere frequentate in modalità mista: in presenza oppure online. Le lezioni saranno registrate e potranno essere riascoltate dai corsisti in qualunque momento. Si svolgeranno invece nella sola modalità in presenza le ultime due iniziative formative. Il “Percorso di improvvisazione teatrale 1° livello” comincia martedì 28 gennaio e si svolgerà fino a maggio per un totale di 60 ore. Sarà condotto dal prof. Sergio Sansone e dalla prof.ssa Erica Brunello. Un corso propedeutico all’apprendimento delle tecniche base dell’improvvisazione intesa come tecnica di comunicazione applicabile sia sul palcoscenico ma soprattutto nella vita di tutti i giorni. Video di presentazione. “Dabar: la parola di Dio che dice e dà. Annuncio della parola con metodi attivi” è l’innovativa proposta formativa della prof.ssa Claudia Baldassari, in partenza l’11 febbraio. Verrà infatti presentato lo Psicodramma biblico: un metodo formativo in cui i partecipanti, qualunque sia la loro fede, la provenienza culturale, sociale ed esistenziale, attraverso l’improvvisazione scenica e la drammatizzazione spontanea e creativa, sperimenteranno l’efficacia della Parola di Dio, mettendola in scena. Serve un’idea per i vostri regali di Natale? Sarà possibile regalare uno o più corsi di formazione a scelta tra questa proposta e, in cambio, anche chi dona riceverà un omaggio a scelta. I Per-corsi Aac sono aperti a tutti: studenti già iscritti all’Istituto o semplici interessati, e sono pensati per chiunque, credente o meno, si senta interpellato dalle opportunità formative messe in moto dal cammino sinodale della Chiesa. Si possono frequentare in base al proprio specifico interesse, scegliendone uno o più tra quelli proposti.

L’iscrizione è possibile attraverso questo modulo Google: https://forms.gle/1eC4d8Kk5xpTrxay9 I corsi sono di diversa durata e costi, tra i 50 e i 250 euro. In allegato la locandina. L’attivazione di ogni corso è vincolata al raggiungimento del numero minimo di iscritti e le iscrizioni si chiudono la una settimana prima dell’inizio di ogni singolo corso.

Per ricevere informazioni sul costo e l’orario dei corsi e per iscriversi: Tel. 0541 751367 email: comunicazione@issrmarvelli.it www.issrmarvelli.it