Nuovo protocollo fra il Congresso di Stato e l’Università di San Marino su didattica, orientamento al lavoro, ricerca e non solo

Sulla scia dei riscontri e dei risultati registrati dal 2021 sul fronte della ricerca e dell’innovazione, il Congresso di Stato e l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino proseguiranno in una collaborazione, avviata nel 2021 con un accordo triennale, che coinvolge ambiti come la didattica, l’orientamento al lavoro e l’organizzazione di seminari, nonché di progetti innovativi e sperimentali.

A stabilirlo un nuovo protocollo d’intesa fra il governo del Titano e l’Ateneo sammarinese, che a differenza del precedente non ha scadenze e va a consolidare un percorso nel quale vengono valorizzati i rispettivi ruoli istituzionali e le competenze espresse. Nel documento, fra le altre cose, viene confermata la “mutua collaborazione” per iniziative come i “percorsi di tirocinio” e la pubblicazione “dei risultati di ricerca”, oltre alla realizzazione di “percorsi formativi progettati congiuntamente” a livello di laurea triennale e magistrale, “dottorato, master professionale e corsi di alta formazione”.

L’accordo è stato firmato questa mattina dal Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini, e dal Rettore, Corrado Petrocelli, nella sede della Segreteria di Stato. Insieme a loro la Direttrice Generale dell’Università, Laura Gobbi, e il Direttore del Dipartimento Istruzione e Cultura, Emanuele D’Amelio.



Comunicato stampa

