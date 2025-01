Osla incontra il Pdcs: confronto sul documento conclusivo dell'ultimo congresso del partito di maggioranza

Si è svolto oggi un incontro tra rappresentanti di Osla, Organizzazione sammarinese degli imprenditori, e del PDCS. L'incontro, avvenuto in un clima di cordiale collaborazione, aveva come scopo il confronto sul documento conclusivo dell'ultimo congresso del partito di maggioranza. Osla, in quanto associazione di categoria, ha partecipato all'incontro per portare avanti le istanze economiche dei propri associati, consapevole che la ricchezza ed il futuro del paese si basa sulle PMI. Durante l'incontro, entrambe le parti hanno espresso la volontà di collaborare per la definizione delle misure più efficaci possibili. I temi discussi includono: accordo di associazione con l'Ue, sostenibilità delle attività economiche, emergenza casa, futuro del sistema bancario, denatalità, flessibilità e orari di lavoro per la maternità.

Comunicato stampa

OSLA