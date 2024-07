Partnership Ecologica: Green Festival e Finproject insieme per l’ambiente

Quando due eclettiche e vivaci realtà con visioni simili e un saldo legame al proprio territorio si incontrano, non può che crearsi un tavolo di confronto e di progettualità ricco di spunti e di fermenti innovativi. Pensare insieme al futuro del territorio e ad azioni anche piccole su cui collaborare è parso ad Alessandro Anghileri, titolare di Finproject e a Gabriele Geminiani patron del Green Festival San Marino e Montefeltro, un obiettivo da perseguire soprattutto da un punto di vista etico e come progetto di e per la comunità. Finproject srl è una società riminese di consulenza dedita prevalentemente alla progettazione di bandi europei per conto di istituzioni e imprese, mentre il Green Festival San Marino e Montefeltro, attivo da oltre 6 anni, è un eco-contenitore di iniziative dedicate ai temi della sostenibilità che negli anni ha dato vita a progetti satelliti permanenti come il Micro Museo dell’oggetto ritrovato di Verucchio, gli Archivi Sostenibili dell’arte e gli Orti per la Pace. È stato un incontro denso di stimoli e di contenuti messi sullo stesso tavolo al fine di trovare il modo migliore di collaborare e promuoversi a vicenda. Quello di fare rete, è un’esigenza imprescindibile espressa da entrambe le parti, ma “ciò che serve è una rete seria e virtuosa - come ha sottolineato Geminiani - che generi legami profondi fra gli attori del cambiamento e della transizione ecologica”. Quello di “dover restituire tempo e speranza alle giovanissime generazioni” è lo spirito che guida anche Anghileri, padre e imprenditore sensibile al tema dei cambiamenti climatici tanto da aver fondato l’Accademia del Clima, una realtà che ha come mission quella di contribuire a diffondere una nuova cultura ambientale e nuovi stili di vita. “Anghileri ha familiarità con San Marino – ricorda Geminiani che alla Repubblica del Titano riconosce il merito di aver assecondato il progetto Green Festival quando era una mera visione su carta – Anghileri infatti è colui che ha cercato di traghettare diversi anni fa, su mandato della Regione Emilia Romagna, San Marino all’interno del Programma Europeo IPA Adrion, un network europeo di cooperazione transnazionale con la possibilità di accedere a lauti finanziamenti a fondo perduto – continua Geminiani – Un’occasione purtroppo non colta a sua tempo da San Marino, ma che speriamo si possa riproporre coi bandi in uscita il prossimo ottobre. Al di là dell'accesso ai finanziamenti, si tratterebbe di un passo in avanti verso l’integrazione Europea anche in vista della firma dell’Accordo di Associazione Ue, attesa entro l’autunno”.

c.s. Green Festival San Marino e Montefeltro