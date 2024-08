PDCS: In ricordo del 70° anniversario della morte di Alcide De Gasperi

Oggi, 19 agosto 2024, il PDCS ricorda con gratitudine Alcide De Gasperi nel 70° anniversario della sua scomparsa. De Gasperi fu un uomo di straordinaria visione e integrità, le cui azioni hanno contribuito a ricostruire l'Italia e a fondare l'Europa unita. La sua stima per la nostra Repubblica è stata dimostrata in molteplici occasioni, definendo San Marino come una "piccola isola di sovranità" e stringendo un rapporto di profonda amicizia con il nostro Paese.

Dopo i fatti di Rovereta, De Gasperi collaborò strettamente con il nuovo governo di allora, esprimendo una sincera ammirazione per San Marino, tanto che gli venne conferita l'onorificenza di Cavaliere Gran Croce dell'Ordine di San Marino, una delle più alte distinzioni del nostro Paese. Questo legame speciale è stato celebrato anche nel 2014, con l'intitolazione di una piazzetta a suo nome, un gesto che commosse profondamente la sua famiglia.

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese ricorda De Gasperi come un esempio di leadership morale, un politico che ha saputo incarnare i valori di libertà e democrazia, valori che continuano a ispirare il nostro operato. La sua eredità è viva nelle istituzioni democratiche che difendiamo e nella nostra identità di nazione sovrana e libera.



PDCS