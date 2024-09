Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese esprime grande soddisfazione per la partecipazione della Repubblica di San Marino, rappresentata dal Segretario di Stato per la Giustizia, Stefano Canti, alla Conferenza Informale dei Ministri della Giustizia dei Paesi del Consiglio d'Europa tenutasi a Vilnius, in Lituania. Durante la conferenza, dedicata al tema "Towards Accountability for International Crimes committed in Ukraine", il Segretario Canti ha ribadito l'impegno della nostra Repubblica nella difesa dei valori fondanti del Consiglio d'Europa. In particolare, sottolineiamo con orgoglio la firma della Convenzione Quadro del Consiglio d'Europa in materia di Intelligenza Artificiale, Diritti Umani, Democrazia e Stato di Diritto. San Marino si è distinto come uno dei primi 10 Paesi firmatari della Convenzione, insieme a nazioni come Norvegia, Regno Unito e Stati Uniti. Questo riconoscimento colloca il nostro Paese in prima linea nel promuovere un uso etico e responsabile dell'intelligenza artificiale, al servizio del rispetto dei diritti fondamentali. La delegazione sammarinese, composta dal Segretario di Stato Stefano Canti, dal Rappresentante Permanente Aggiunto Elisabetta Bucci e dal Segretario Particolare Valentina Gatti, ha preso parte attivamente ai lavori della conferenza, incontrando Ministri e Alti Rappresentanti degli oltre 50 Paesi presenti. Nel corso dei colloqui, è emersa la stima e l'apprezzamento della Segretaria Generale del Consiglio d'Europa, Marija Pejčinović Burić, per la costante collaborazione di San Marino su temi cruciali come la democrazia e i diritti umani. Il PDCS ribadisce la propria ferma convinzione che la partecipazione attiva di San Marino alle iniziative internazionali sia essenziale per garantire il nostro ruolo nel contesto globale, preservando al contempo la nostra identità e i valori che ci contraddistinguono.

c.s. Pdcs