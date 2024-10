Poste San Marino commemora i 50 anni di San Marino nell’UNESCO

Poste San Marino SpA ricorda l’importante traguardo dei 50 anni dell’adesione di San Marino all’UNESCO avvenuta il 12 novembre 1974 con un’emissione postale. Il francobollo, oltre ad essere un oggetto ricercato dai collezionisti, è un potente veicolo che contribuisce a dar lustro all’immagine, ai principi e alla storia di San Marino e ad esaltare i valori identitari della Repubblica, di cui può ricordare anche la partecipazione nei consessi internazionali. San Marino diventa Stato membro dell'UNESCO il 12 novembre 1974: l’emissione postale celebrativa dell’adesione all’importante Agenzia internazionale è ispirata ai valori del dialogo e della comprensione reciproca sui quali si fonda la pace. L’incipit del preambolo della sua Costituzione dell’UNESCO recita "I Governi degli Stati membri della presente Convenzione, in nome dei loro popoli, dichiarano: che, poiché le guerre nascono nella mente degli uomini, è nello spirito degli uomini che devono essere poste le difese della pace". Il bozzetto, opera del designer Armando Milani, rappresenta una graffetta, che trattiene a sé il cuore, suggerendo di mantenere sempre vivo il sentimento di umanità. La parola africana ubuntu, molto amata dal Nobel per la pace Nelson Mandela in quanto forte espressione dei concetti di appartenenza, umanità e solidarietà, significa “io sono perché noi siamo”. • Data di emissione: 25 ottobre 2024 • Valori: n.1 valore da euro 1,30 in minifogli da 4 francobolli con bandella a sinistra • Tiratura: 20.000 francobolli • Stampa: offset, nero, tre Pantoni e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing • Formato francobolli: 30 x 40 mm • Bozzettista: Armando Milani

cs Poste San Marino Spa