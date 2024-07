Processo "Ponte di Tiberio", l’iter amministrativo seguito dal Comune di Rimini nel realizzare l’opera regolare e conforme alla regole

Quale difensore di fiducia dell’Arch. Federico Pozzi sono a comunicare quanto segue L’ Arch. Pozzi, era imputato in merito alla realizzazione della passerella sospesa adiacente il Ponte di Tiberio di Rimini, che secondo la Procura della Repubblica di Rimini era stata realizzata in violazione dell’art. 170 Dgls 42/2004 , ed allo stesso tempo aveva provocato danni alla cortina muraria, con conseguente contestazione del reato di danneggiamento ex art. 635 c.p.

In merito a tali fatti, si la pubblica accusa, aveva avanzato richiesta di condanna alla pena di mesi 9 di reclusione, chiedendo l’ulteriore sanzione del ripristino , ovvero la rimozione della passerella. In data odierna il Tribunale di Rimini ha mandato assolto l’Arch. Pozzi , all’epoca dei fatti Direttore dei Lavori per il Comune di Rimini, “ perché il fatto non sussiste “ , con ciò affermando in modo pieno il corretto agire del funzionario comunale, in tutte le fasi della vicenda.

In attesa di poter leggere le motivazioni della sentenza di assoluzione, risulta altresì accertato come l’iter amministrativo seguito dal Comune di Rimini nel realizzare l’opera , sia risultato regolare e conforme alla regole.



c.s. Avv. Moreno Maresi