Repubblica Futura e Aggregazioni Laicali della Diocesi: spunti di riflessione sui valori che al mondo cattolico premono particolarmente

In data 6 maggio, a seguito dell’inoltro di un documento dal Coordinamento delle Aggregazioni Laicali della Diocesi a tutti i partiti e movimenti politici sammarinesi in vista delle elezioni politiche del 9 giugno prossimo, si è svolto un incontro tra una rappresentanza di Repubblica Futura e le Aggregazioni Laicali. Nell’incontro il Coordinamento ha ribadito che con quel documento non intende certamente stilare alcun programma elettorale, ma semplicemente fornire, come cittadini e come cattolici, agli esponenti politici sammarinesi spunti di riflessione sui valori che al mondo cattolico premono particolarmente e che caratterizzano da sempre la vita della nostra comunità ed il nostro essere Stato. L’incontro ha consentito un proficuo ed interessante confronto su tematiche come famiglia, natalità, sussidiarietà, anziani e disabili, evidenziando la possibilità di libere sinergie. E’ stata manifestata da parte di entrambe le parti l’intenzione di incontrarsi anche dopo le elezioni politiche, durante la prossima legislatura, al fine di approfondire il confronto su tematiche specifiche.

c.s.

Repubblica Futura

Aggregazioni Laicali della Diocesi