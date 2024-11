S. Agata Feltria: verso il tutto esaurito in una atmosfera suggestiva e spettacolare

Si preannuncia il tutto esaurito nelle strutture ricettive di Sant’Agata Feltria e della zona: sono davvero tante le richieste arrivate alla segreteria della Pro Loco per la 28esima edizione de “Il Paese del Natale” che si apre domenica 1 dicembre e proseguirà domenica 8 dicembre, sabato 14 e domenica 15 dicembre (sempre ad ingresso libero). Tra le novità il ritorno degli elfi: decine di bambini della scuola dell’infanzia e della primaria di Sant’Agata Feltria in costume terranno compagnia ai visitatori. Sono circa 100 gli espositori, provenienti da tutta Italia con le loro proposte di idee regalo, oggetti di artigianato artistico e decori dal gusto raffinato. Ma se il “Paese del Natale” è l’appuntamento d’inverno più importante del centro Italia per gli appassionati di mercatini natalizi, lo deve all’ambiente suggestivo che Sant’Agata Feltria riesce a creare in un borgo già di per sé fiabesco. L’atmosfera natalizia si respira passeggiando tra le 25 casette color legno con telo verde che regalano ai visitatori un impatto emozionante. Nella Casa di Ghiaccio (5 mt x 5) è allestita la Regina delle Nevi mentre una Natività a grandezza naturale è predisposta presso la Casa di Babbo Natale. Questo è uno dei punti più caratteristici e frequentati del “Paese del Natale”. Nella “Casa di Babbo Natale e degli Elfi” è possibile consumare gratuitamente la cioccolata calda e il biscotto offerti da Natalina. E sempre nella “Casa” il segretario di Santa Claus ritira le letterine (dalle 10 alle 18 di ogni appuntamento) che i bambini indirizzano alla simpatica figura vestita di rosso per chiedere i regali preferiti di Natale. Sarà la stessa Natalina a fornire gratuitamente ai bambini la letterina e dei pennarelli per compilare la missiva da consegnare a Babbo Natale. Tra le proposte più spettacolari si segnala la “Discesa dell’Angelo” dalla torre civica a piazza Garibaldi, due volte al giorno (ore 12.30 e 17.30, in collaborazione con Gruppo Grotte Pipistrelli CAI sezione di Terni). L’Angelo poi attraversa la piazza per andare da Maria e Giuseppe per una suggestiva Annunciazione sotto il portico del Teatro Mariani, seguito da un momento canoro e dal successivo video con protagonista Babbo Natale che si “aggira” per le vie del borgo in un simpaticissimo “dietro le quinte”. Una marching band si esibirà per tutto il paese , mentre musiche tradizionali e popolari sono proposte per tutte le vie e le piazze da un gruppo di zampognari marchigiani. Tre i laboratori per bambini: intaglio su legn , ferro battuto, e formine in terracotta con Fata Boschetta, che leggerà anche favole una volta al mattino e una volta al pomeriggio. Grande novità della 28ª edizione è lo spettacolo di danza aerea con tessuti. Una acrobata andrà su e giù in modo artistico dall’imponente traliccio fissato in piazza Mercato. Lo spettacolo, della durata di circa 20 minuti, sarà proposto in tutte e quattro le giornate di festa intorno alle ore 11 e alle 15, con il traliccio illuminato a tema. Una vera e propria manna per chi ama la buona tavola è il percorso gastronomico “I piatti dell’Avvento”, menù degustazione preparato secondo usi e tradizioni nei ristoranti di Sant’Agata Feltria. “Il Bue” e “L’Asinello” sono invece i due gustosi menù da apprezzare nell’accogliente atmosfera della “Mangiatoia” l’ampio stand coperto e riscaldato all’interno dell'area fieristica. M.G.M. di Gilberto Mordini, partner d’eccellenza nel settore della refrigerazione e condizionamento, è lo sponsor ufficiale manifestazione. Gran finale di ogni giornata con gli spettacolari fuochi d’artificio al tramonto (annullati in caso di maltempo).

