SdS Interni e Territorio: "Conferimento dell’onorificenza di Cavaliere Ufficiale dell’Ordine Equestre di Sant’Agata all’Ing. Piergiacomo Cancelliere"

Oggi, presso la Sede del Corpo della Polizia Civile della Repubblica di San Marino, i Segretari di Stato per gli Affari Interni e per il Territorio hanno conferito all’Ing. Piergiacomo Cancelliere, Comandante della Divisione Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rimini, l’onorificenza di Cavaliere Ufficiale dell’Ordine Equestre di Sant’Agata. Questa prestigiosa onorificenza, conferita dal Gran Magistero dell’Ordine Equestre di Sant’Agata, premia l’Ing. Cancelliere per la sua costante disponibilità e preziosa collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco della Repubblica di San Marino. Durante il suo mandato, l'Ing. Cancelliere ha condiviso competenze e esperienze con il personale della Sezione Antincendio, dimostrandosi una risorsa fondamentale nelle situazioni di emergenza, oltre che nelle attività quotidiane di prevenzione e formazione. La sua collaborazione continua e costante con le istituzioni della Repubblica di San Marino ha contribuito significativamente alla crescita e all’aggiornamento della Sezione Antincendio della Polizia Civile, potenziando le competenze necessarie per affrontare con maggiore efficacia situazioni di crisi. San Marino è lieta di riconoscere l'impegno e la professionalità dell'Ing. Cancelliere, celebrando così un legame di collaborazione che rafforza ulteriormente le relazioni con le autorità di sicurezza italiane e promuove un approccio sempre più integrato nella gestione delle emergenze. Nell’occasione è stato altresì presentato alle Autorità sammarinesi il nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco di Rimini, Ing.Luigi Ferraioulo, che assumerà l’incarico a partire dal prossimo 1° ottobre e che si è augurato di continuare la linea di collaborazione e amicizia del suo predecessore.

C.s. Segreteria di Stato Interni e Territorio