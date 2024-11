Segreteria Turismo: I percorsi sammarinesi fra le Strade Culturali del Consiglio d’Europa, oggi la visita per certificarne il valore

La Segreteria di Stato per il Turismo ha ospitato oggi la Dott.ssa Katalin Nagy esperta di turismo dell’Istituto di Marketing e Turismo dell’Università di Miskolc, quale valutatrice per l’ingresso della Repubblica di San Marino e dei suoi percorsi fra le “Strade Culturali del Consiglio d’Europa”.

La Segreteria di Stato per il Turismo è da tempo impegnata per il riconoscimento dei percorsi della Repubblica di San Marino nei più alti contesti internazionali, in particolar modo di quelli legati ai pellegrinaggi e al turismo religioso. La visita odierna è direttamente correlata all’ingresso dei percorsi della Repubblica di San Marino nella rete europea “Saint Francis Way”.

Ad accogliere la valutatrice selezionata dal Consiglio d’Europa il Dott. Pietro Berti, consulente della Segreteria di Stato per il Turismo religioso e la Dott.ssa Loretta Zafferani responsabile dei progetti della Segreteria di Stato.

La Dott.ssa Katalin Nagy si è poi intrattenuta in un cordiale e costruttivo colloquio con il Segretario di Stato Federico Pedini Amati sulle grandi opportunità offerte dal turismo dei pellegrinaggi.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato per il Turismo, le Poste, la Cooperazione, l'EXPO, l'Informazione e l'Attrazione degli investimenti turistici della Repubblica di San Marino