Soroptimist. Cosa significa sicurezza in internet?

Conviviale Soroptimist San Marino, 13 Giugno 2024, una serata colloquiale con un ospite d’eccezione: Francesco Casadei, information & security advisor, per parlare di sicurezza, privacy e problematiche legate a un uso corretto e basso rischio della rete. Fa parte della filosofia soroptimista migliorare e aiutare le donne nelle loro sfide e nella loro vita di ogni giorno. Per questo, la nostra serata conviviale affrontava un tema pratico e concerto: come difendersi dalle minacce che nasconde la rete e a cui tutte noi siamo esposte. Hacking, fishing, malversating, sentimental scam, sono parole entrate nel nostro linguaggio ma che spesso non comprendiamo in pieno nel loro vero significato e con le quali dobbiamo invece confrontarci tutti. Le nostre vite sono ormai on line e sono troppe le minacce e i pericoli per la nostra sicurezza. Da questa riflessione, è nata l’occasione per una serata utile, efficace e di grande interesse per ogni persona. . Soroptimist San Marino ha organizzato la Conviviale di Giugno convocando, quale relatore, Francesco Casadei, già vicepresidente della Italian Computer Society, Data Protection Officer di Banca Agricola Commerciale e Chief Information Security Officer di BKN301, promotore della formazione e della cultura della sicurezza come strumento di difesa, sono parole entrate nel nostro linguaggio ma che spesso non comprendiamo in pieno nel loro vero significato e con le quali dobbiamo invece confrontarci tutti. Le nostre vite sono ormai on line e sono troppe le minacce e i pericoli per la nostra sicurezza. Da questa riflessione, è nata l’occasione per una serata utile, efficace e di grande interesse per ogni persona. “Da adulti si vive la rete con maggior sicurezza ma le truffe restano” spiega Isabella Gumpert, Presidente del Club “per questo mi è sembrata corretta una serata informativa, per riconoscere ed evitare pericoli ed insidie legate alla scarsa conoscenza della rete”. Info: www.soroptimist.sm “Associazione di donne per le donne”.