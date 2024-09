Storia, memoria, devozione nella tradizionale Festa di San Rocco nella Chiesa del Crocefisso

Domenica 22 settembre 2024, nella suggestiva cornice della Chiesa del Crocefisso nella città di San Marino, situata all’inizio di Costa dell’Arnella, la via più antica che collega Porta della Rupe con Borgo Maggiore, sotto i Baluardi del Mulino e del Macello, si celebra la tradizionale Festa di San Rocco, una ricorrenza dalle origini lontane, ma sempre profondamente seguita con grande partecipazione. Storia, memoria, devozione a San Rocco sono i valori fondanti della manifestazione che rendono vivo il legame tra la comunità e il suo territorio, nella consapevolezza di quanto sia importante e di grande significato conservare le radici di secolari tradizioni sammarinesi. La Chiesa del Crocefisso, incisa nell’Atlante di Giovanni Bleau nel 1663 e inclusa nei Catasti sammarinesi sin dal 1701, risale al Settecento e nel corso dei secoli ha mantenuto intatte le caratteristiche architettoniche originali che le hanno permesso di essere inserita nel 2008 nella “Dichiarazione di San Marino Patrimonio dell’Umanità” decisa dall’UNESCO. Piccola di dimensione, la struttura della Chiesa si avvale di elementi essenziali particolarmente significativi: linee stilistiche semplici, cornici lavorate a mano in pietra; nell’interno una Pala d’altare di buona fattura risalente al XVII secolo che rappresenta il Crocifisso con ai lati San Rocco e San Sebastiano, un paliotto con decorazioni floreali. Ma soprattutto di grande valore la presenza della Sacra Reliquia di San Rocco, il Santo protettore dalle epidemie, conservata in un antico Reliquiario e accompagnata da una pergamena settecentesca che ne attesta l’autenticità. Il programma della Festa quest’anno si presenta assolutamente interessante e significativo. Inizia sabato sera 21 Settembre con la celebrazione alle ore 20.00 di una Santa Messa dedicata alla memoria di tutti i defunti della comunità; segue quindi la rituale processione con le fiaccole, portando fedelmente la Sacra Reliquia del Santo. La giornata di Domenica 22 Settembre si articola in due fasi: al mattino la parte liturgica con la Santa Messa Solenne delle ore 9.00 celebrata dal Parroco Don Marco Mazzanti, accompagnata dai canti corali. Nel pomeriggio, dopo una breve funzione e la nomina dei nuovi Priori per l’anno 2025 si svolge la parte conviviale. Nell’ampio Piazzale Crocefisso, abbellito con le bandiere della nostra Repubblica, adeguatamente allestito con tavolini e sedie per gli ospiti, alle 15.00 si apre il rinfresco festivo composto da dolci, bibite e vini offerti a tutti i presenti, allietati da un repertorio di brani musicali che spaziano dai tradizionali a quelli più moderni, eseguiti da un giovane musicista. Alle 17.00 la festa culmina con la simpatica estrazione del Tombolino di San Rocco: cartelle al prezzo di € 1.00 e premi per una cinquina e due tombole complete. Il Comitato ed i Priori, fermamente convinti della necessità di proteggere nel tempo la Chiesa del Crocefisso, monumento di fede al cuore della comunità, e di trasmettere alle giovani generazioni i messaggi delle antiche tradizioni sammarinesi sempre finalizzati al bene comune, invitano la cittadinanza a partecipare alla Festa di San Rocco di domenica 22 settembre in una gradevole atmosfera settembrina e in un clima di fraterna amicizia e di generosa disponibilità, valori che rafforzano il sentimento di identità e di appartenenza alla nostra amata Repubblica.

cs Albano Sgarbi