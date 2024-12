Svolta internazionale per Romagna Business Matching, nasce la collaborazione con Macfrut 2025

Un nuovo salone per Macfrut, che si arricchisce di uno spazio per ospitare Romagna Business Matching (RBM), grazie alla collaborazione con Confindustria Romagna. L’iniziativa di networking e b2b di Confindustria Romagna, nata nel 2018 in Fiera a Cesena per favorire l’incontro e i contatti tra aziende, cresce e si unisce a una delle principali manifestazioni per i professionisti del settore ortofrutticolo in Italia e all'estero, diventato appuntamento chiave per operatori e buyer. Dal 6 all’8 maggio 2025 dunque si aggiungerà un padiglione alla Fiera di Rimini, e RBM passerà da una a tre giornate: “Volentieri abbiamo colto questo invito di Cesena Fiera, che ringrazio – spiega il presidente di Confindustria Romagna, Roberto Bozzi - abbiamo intravisto subito un importante potenziale per le nostre associate che magari non hanno la propria attività core nel settore, ma lavorano lungo la filiera, dai macchinari e impianti fino alla logistica e all’Information Technology. Macfrut ha prospettive di decisa crescita, e pensiamo possa essere una cornice in cui collocare un’iniziativa altrettanto in crescita, per dare nuovi spazi e prospettive all’interno di una community professionale molto dinamica e proiettata a una forte internazionalizzazione, con migliaia di espositori e buyer da tutto il mondo”. “Accogliamo molto volentieri la presenza di Romagna Business Matching nell’ambito della 42esima edizione della fiera – afferma il Presidente di Macfrut, Renzo Piraccini – Macfrut si caratterizza quale evento di business in cui incontrare clienti e fornitori di tutta la filiera ortofrutticola, oltre che momento per acquisire ed ampliare le proprie conoscenze sul settore grazie a eventi di caratura scientifica con i massimi esperti mondiali. E proprio in virtù di fiera di filiera è stata pensata questa sinergia con Romagna Business Matching per la contiguità con alcuni settori che intersecano operatori e buyer presenti in fiera”. Organizzata da Cesena Fiera e in programma al Rimini Expo Centre, Macfrut è la fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta. Giunta alla 42esima edizione, l’evento sempre di più si caratterizza per la sua anima internazionale tanto da ospitare oltre il 40% di espositori esteri e 1500 buyer da tutto il mondo. Nell’ultima edizione oltre 56mila sono state le presenze, il 40% delle quali oltreconfine. Organizzata per Saloni tematici la sua specificità sta nel fare incontrare Business, Networking (esclusivo servizio business to business per espositori e buyer attraverso una piattaforma dedicata) e Knowledge di contenuti grazie a un pool di esperti di fama internazionale sui temi centrali del settore. Per informazioni rbm2025@confindustriaromagna.it

cs Roberta Silverio