Terza Edizione del Festival della Cultura Sportiva: un appuntamento ormai imperdibile per il territorio di Rimini

E' stata presentata questa mattina alla Sala Giunta di Palazzo Garampi a Rimini la terza edizione del Festival della Cultura Sportiva. Anche quest’anno la rassegna, in programma da giovedì 5 a domenica 8 settembre, propone un intenso programma di appuntamenti, con tantissimi relatori di spicco provenienti dal mondo dello sport, della cultura e dell'imprenditoria. Tra gli ospiti più attesi saranno presenti sabato 7 settembre al Cinema Fulgor l'ex giocatore NBA Gigi Datome ed il telecronista e giornalista di Sky Sport Flavio Tranquillo. Venerdì 6 Settembre, sempre al Cinema Fulgor, sarà il turno invece dell’ex CT della nazionale maschile di pallavolo Mauro Berruto e dello stand up comedian Luca Ravenna. Gli eventi spazieranno dagli speech emozionali, ai talk motivazionali, fino ad arrivare alla presenza di vere e proprie manifestazioni sportive all’interno degli spazi insiti sul territorio riminese. Il tutto con l'obiettivo di far riflettere il pubblico sull'importanza dei valori dello sport, come strumento di crescita personale e di coesione sociale. Il Festival della Cultura Sportiva, nato dalla passione per lo sport e la cultura di tre giovani ragazzi dell’associazione culturale Sportellate - Lorenzo, Romano e Andrea - si pone da sempre l’obiettivo di promuovere una visione dello sport a 360 gradi, capace di evidenziarne il potenziale educativo, di inclusione sociale e di benessere psico-fisico. "Il festival è solo alla sua terza edizione ma è già una bellissima realtà. E’ un evento al quale siamo affezionati perché pone lo sport come elemento di rilievo culturale, nella sua complessità”. Ha esordito così il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, che ha aggiunto: “Il valore di questo Festival sta nel riconoscere allo sport il ruolo di specchio della nostra società attuale, come recentemente dimostrato anche dalle Olimpiadi di Parigi. La rassegna tratterà anche il delicato tema degli italiani di seconda generazione. E’ giusto che se ne parli in modo qualificato, cosa che non sempre avviene oggi.” “Siamo felici di aver avuto un ottimo riscontro dagli ospiti, per costruire qualcosa di importante,” ha detto Lorenzo Lari, presidente dell’associazione Sportellate e organizzatore, che ha proseguito presentando il programma: “Avremo tanti volti noti, provenienti da tanti ambienti diversi, come Luca Ravenna, Flavio Tranquillo e Luigi Datome. Questo ci dice quanto ci dice quanto il concetto di cultura sportiva sia ampioe abbracci più ambiti. La kermesse non si limita solo al Fulgor, perché avremo alcuni incontri anche alla Cineteca Gambalunga per parlare di calcio femminile, con Alice Pignagnoli e Umberto Calcagno e un talk in collaborazione con Social Media Soccer per parlare del rapporto tra il pallone e il mondo dei social, e di come si possa fare cultura sportiva utilizzando tale strumento. Nella giornata di sabato ci sarà anche un evento di basket dedicato ai giovani, presso il Moab Court, in collaborazione con Rinascita Basket Rimini. Abbiamo inoltre istituito, grazie al nostro sponsor RomagnaBanca, un Premio alla Cultura Sportiva, che assegneremo a Flavio Tranquillo”. “E’ iniziato tutto per gioco, ma abbiamo capito subito che si trattava di un’idea di valore” sottolinea Romano Anelli, organizzatore del Festival. "Ci tengo a ringraziare il Comune di Rimini, che ha creduto in noi da subito, patrocinando l’iniziativa, e tutti i nostri sponsor, che ci consentono ogni anno di crescere. Vogliamo valorizzare la cultura sportiva, cercando di diventare un punto di riferimento per gli appassionati. Per noi è un orgoglio fare tutto questo a Rimini, che nello sport sta investendo tanto, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti”. Saranno main sponsor della manifestazione RomagnaBanca Credito Cooperativo e la società SM Studio Sped di San Marino; saranno partner del Festival anche Rossignol, Repa Italia S.r.l, Sidermec S.p.A., la start-up Golee, NineSquared, Montemaggi Designer ed importanti realtà riminesi come lo Studio Legale Cedrini&Zamagni, Adrias Online, Neon Rimini Group, Hotel Polo, Hotel Villa Rosa Riviera, il Barrumba ed il Circolino. Per visionare il programma completo ed essere aggiornati su tutti gli eventi vi invitiamo a consultare la pagina Instagram del Festival della Cultura Sportiva (https://www.instagram.com/festivaldellaculturasportiva), mentre i biglietti per le serate di venerdì 6 Settembre e sabato 7 Settembre al Cinema Fulgor sono già acquistabili sul sito www.ciaotickets.com o presso la Tabaccheria Pruccoli. Per info contattare il 348-2585112.

cs Comune di Rimini