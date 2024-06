WHITE SCARTOZ Festa bianca di inizio estate. Rimini, Piazza sull’acqua sabato 22 giugno

Sabato 22 giugno arriva la seconda edizione di WHITE SCARTOZ, la festa bianca di inizio estate ideata dalla Società de Borg nella suggestiva piazza sull’acqua, proprio di fronte alle bianche pietre d’Istria del Ponte di Tiberio. White Scartoz è una cena conviviale, portarello-glam, con regole di partecipazione condivise tra i commensali. Un modello sostenibile ed inclusivo di convivialità e socialità, per vivere il territorio in modo alternativo ed affascinante. Tutti possono partecipare. Si porta tutto da casa (dalla tavola al cibo), si addobba la propria tavola con gusto e fantasia e ci si veste tutti in bianco. E’ bandita la plastica, la carta e tutti i prodotti monouso, per il resto, libero sfogo a ceramiche in bianco, tovaglie e tovaglioli in stoffa e centri tavola dal bianco candore con candele e lucine. Allestimento dalle ore 18:00 per essere pronti con il brindisi iniziale alle ore 20:30 a cui seguirà la cena accompagnata dal duo swing-jazz Amar Corda con la voce di Tosca Zampini a la chitarra di Tolga During. Per partecipare occorre iscriversi preventivamente sul sito: www.societadeborg.it

cs Paolo Pagliarani