1°Aprile: festa non autorizzata, interviene la Gendarmeria. Libera Interpella.

Nell'ambito dei controlli anti covid ieri sera l'intervento di una pattuglia della Gendarmeria, in via Gino Giacomini, su segnalazione della Centrale Operativa. All'interno di un locale in uso ad una attività pubblica, era in corso un festino. Gli agenti hanno provveduto a identificare i presenti per verificare eventuali inadempienze ai decreti legge di contrasto dell'epidemia Covid. Gli agenti hanno provveduto a elevare contestazioni inerenti al divieto di assembramento, mancato distanziamento e mancato utilizzo delle mascherine. Verbali che nella giornata di oggi saranno consegnati all'Ufficio competente che ha fatto scattare le sanzioni previste per legge. Sulla vicenda il gruppo consiliare di Libera interpella il Governo per "conoscere i nomi di esponenti politici, in particolare di quelli con incarichi istituzionali", eventualmente presenti all'evento. Chiede poi di prendere visione del verbale della Gendarmeria. Sollecita, ancora, una presa posizione dal parte del Governo, "se non ritenga doveroso - si legge - se confermata la presenza di rappresentanti istituzionali, di una assunzione di responsabilità degli stessi" chiamati, prosegue l'interpellanza, “ad avere comportamenti d'esempio per la cittadinanza".

