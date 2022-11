A San Marino verifiche sui 45 plessi scolastici, tutti agibili. Danni al Palazzo Comunale di Montegrimano

I danni a Palazzo Valloni (San Marino) e al Palazzo Municipale di Montegrimano

Attivate immediatamente le procedure per il controllo e la verifica strutturale degli edifici pubblici, in testa i plessi scolastici o strutture strategiche di Stato, come l'Ospedale: “Abbiamo fatto il punto alla Protezione Civile – spiega il Capo Pietro Falcioni – e creato delle squadre, di concerto con l'Ufficio Progettazione dell'Azienda di Produzione e con i tre Corpi di Polizia – Guardia di Rocca, Polizia Civile, Gendarmeria – Abbiamo potuto battere tutti i plessi scolastici del territorio, senza riscontrare particolari problemi”. Il protocollo di verifica è stato attivato di concerto anche con i Segretari al Territorio Stefano Canti e all'Istruzione Andrea Belluzzi. Entro le 10 della mattina, sopralluoghi terminati sui 45 edifici scolastici dichiarati così tutti agibili. Attenzionati anche altri edifici: l'Ospedale, appunto, poi l'Università e il Monastero Santa Chiara, Palazzo Valloni. Proprio al Valloni l'approfondirsi di una crepa richiama l'attenzione sullo stato del Palazzo. Se ne parlerà anche in Congresso di Stato, nella prossima seduta.

Scuole aperte in territorio, mentre chiusa in via precauzionale - trattandosi di un edificio nuovo e a norma sismica e che dunque riaprirà domani - a Montegrimano Terme. Danneggiato però il Palazzo Municipale: crepe importanti nella tromba delle scale. Scatta il sopralluogo della squadra dei Vigili del Fuoco di Macerata Feltria, che ne ha dichiarata l'inagibilità. Domani nuovi sopralluoghi ad altre strutture comunali, mentre si segnalano danni anche al cimitero di Savignano-Montetassi.

Nel video le interviste al Capo della Protezione Civile di San Marino, Pietro Falcioni e al sindaco di Montegrimano Terme, Elia Rossi