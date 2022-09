Caso titoli, processo 500/2017: il 7 dicembre la prima udienza. Tra gli imputati ex vertici Bcsm e Cis

Uno dei filoni principali del Caso Titoli arriva a dibattimento. Fissata per il 7 dicembre alle 9.30 la prima udienza. Tra i numerosi imputati, l'ex direttore di Banca Centrale Lorenzo Savorelli, i membri della Vigilanza Filippo Siotto e Mirella Sommella ed anche, per il CIS, Daniele Guidi e Marco Mularoni. Contestati a vario titolo i reati di amministrazione infedele, rivelazione di segreto d'ufficio e concorso in bancarotta.

Folta la schiera dei testimoni in cui spiccano diversi esponenti politici con responsabilità di governo nella attuale e precedente legislatura, nonché figure apicali del settore bancario e finanziario.